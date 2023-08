L’Inter vuole chiudere oggi l’affare Samardzic: lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'accordo ormai raggiunto con l’Udinese sulla base di un prestito da 4,5 milioni più 16 per l'obbligo di riscatto e 2 di bonus. Ai friulani andrà per 4 milioni il cartellino di Fabbian che i nerazzurri potranno ricomprare nel 2025 per 12. Visite mediche e firma previste già nelle prossime ore.

"I dirigenti sono in pressing anche per il vice di Sommer - si legge -. L'idea Trubin, corteggiato dal Benfica, è sempre viva. All’Inter però è stato offerto il brasiliano Bento Matheus Krepski, numero uno dell’Athletico Paranaense che però costa tanto. Capitolo Scamacca: il giocatore vuole venire a Milano, ma con il West Ham, nonostante i contatti di ieri, c'è ancora distanza. Il club nerazzurro ha fiducia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!