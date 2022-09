Simone Inzaghi è convinto: dopo la sosta, la svolta per l'Inter. Sia in Serie A che in Champions League. Roma e Barcellona sono già state messe nel mirino. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, non ci sono fratture nello spogliatoio e tutti remano dalla stessa parte, ma in campo la squadra appare slegata perché spesso si prova a risolvere tutto con la giocata nel singolo e non collettivamente. "È soprattutto un problema mentale: c’è un po’ di ansia e la frenesia genera ulteriori complicazioni. Una squadra come l’Inter non può concedere così tanto a difesa schierata: solo ragionando da gruppo si può uscire dalla crisi".