Disappunto visibile per Lautaro Martinez al momento del cambio durante Parma-Inter al 65’. Come riportato da Gazzetta.it, quando l'argentino ha visto comparire il suo numero sulla lavagnetta, il capitano nerazzurro ha fissato per qualche secondo la panchina e ha scosso la testa, mormorando un 'no, no' a denti stretti. La rosea chiariesc: nessuna scenata, nessun gesto plateale, solo un’espressione rassegnata, dettata dalla voglia di restare in campo e provare a chiudere la partita.

Il cambio, deciso da Farris sul parziale di 2-1 per l’Inter, era stato concordato con lo staff tecnico, proprio per preservare Lautaro in vista dell’andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma l’8 aprile. Il piano prevedeva che l’argentino giocasse circa un’ora. Tuttavia, a dare forza al disappunto del numero 10 nerazzurro è stato il tempismo del pareggio: appena quattro minuti dopo la sua uscita, è arrivato il 2-2 di Ondrejka, che ha gelato l’Inter. Lautaro ha assistito al gol dalla panchina, consapevole che avrebbe voluto essere ancora protagonista sul campo.