Dopo i tagli netti degli ultimi anni con l'obiettivo di ridurre il più possibile il monte ingaggi, l'Inter per la stagione 2024/25 va verso un'inversione di marcia, seppur contenuta. A dirlo sono i colpi in entrata che la dirigenza nerazzurra sta portando a compimento, in vista della prossima stagione: Zielinski, Taremi, ma non solo. Perché all'arrivo del centrocampista del Napoli, che ha già svolto anche le visite mediche, e dell'attaccante del Porto che arriverà a fine stagione, in casa Inter ci sono anche degli ingaggi da ritoccare verso l'alto: Dimarco, Barella, Lautaro... "E i vantaggi a livello fiscale del Decreto Crescita non ci saranno" ricorda la Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione rassicurando i tifosi.

Come ha fatto presente Marotta, il Mondiale per club ma anche la nuova Champions League, che cambierà format dal prossimo anno, porteranno in viale della Liberazione qualche guadagni extra, oltre che impegni aggiuntivi (i nerazzurri potrebbero arrivare a disputare oltre 70 match nel 2024-25). Se "è vero che l'Inter ha firmato un settlement agreement con l'Uefa che la obbliga a riequilibrare il rapporto tra ricavi e costi" altrettanto vero è che "le 'revenue' sono in aumento sia dal lato sportivo sia da quello commerciale (gli sponsor sono già aumentati e dal marchio sulla maglia nel 2024-25 arriverà una cifra maggiore rispetto agli attuali 11 più bonus di Paramount+)" il che significa che il club di viale della Liberazione si può permettere qualche spesa in più sotto il profilo dei salari.

In quanto ai sicuri due nuovi arrivi, Piotr Zielinski avrà un ingaggio particolarmente pesante: il polacco percepirà infatti 4,5 mln a stagione più bonus, quanto Sensi e Klaassen insieme. Più contenuta la spesa per Taremi che avrà lo stipendio che oggi riceve Alexis Sanchez, ovvero 2,8 milioni

Per quanto riguarda i rinnovi invece, "Dimarco è già passato dai 2,2 milioni di questa stagione a oltre 4 più bonus del 2024-25" e altrettanti aumenti arriveranno pure per Lautaro e Barella: "Il capitano ha chiesto 10 milioni, mentre l'Inter gli ha proposto di arrivare a questa cifra partendo da una base di 8 milioni (che salirà a scatti nel corso degli anni) e aggiungendo dei bonus legati al cammino in Champions e al superamento della prima fase del Mondiale per club". Sulla falsariga del Toro sarà anche l'accordo con il vicecapitano Barella: "Dagli attuali 5 milioni ad almeno 6,5".

Per quanto riguarda Dumfries il rinnovo è attualmente apparentemente lontano e per ora resta in scadenza nel 2025. Calhanoglu e Bastoni sono stati già sistemati la scorsa estate, idem il tecnico Inzaghi, che in caso di scudetto potrebbe avere un nuovo contratto di riconoscimento "più ricco e da firmare con meno fretta rispetto a quello di Barella e Lautaro. Ma... il premio arriverà pure per lui".

