Il pressing dell'Inter per Ademola Lookman prosegue senza sosta. Secondo Gazzetta.it i nerazzurri non stanno pensando a un piano B e la proposta che l'Inter farà domani all'Atalanta si attesterà attorno a quota 43 milioni di parte fissa, con l’aggiunta di altri 2-3 di parte variabile. La trattativa si gioca sui bonus, ma il dialogo è comunque aperto. L'Inter, dal canto suo, ritiene che le sensazioni siano positive, potendo anche sfruttare sull'accordo con il centravanti nigeriano. "La chiusura è nell’aria. Non sembra una salita insormontabile", evidenzia il sito della rosea, in attesa del rialzo ufficiale che avverrà nella giornata di domani.