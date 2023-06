Non solo nomi di esperienza per la sostituzione di André Onana: l'Inter ha messo nel mirino anche un giovane prospetto europeo di alto livello. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri puntano anche su Anatoliy Trubin, numero uno 22enne dello Shakhtar Donetsk che l'Inter ha avuto modo di conoscere negli anni scorsi in Champions League, quando è stato protagonista di alcune prestazioni clamorose proprio contro la Beneamata. Trubin è titolare della nazionale ucraina e da tre stagioni è titolare in Champions League; con lo Shakhtar ha vinto due volte il campionato e una la Supercoppa. Il suo contratto scade nel 2024 e non ha al momento dato aperture al rinnovo con lo Shakhtar, in quanto secondo la Rosea si sente pronto per un'avventura in un grande campionato europeo.

Dopo che lo Shakhtar ha detto no ad un'offerta da sei milioni dell'Udinese, adesso l'Inter può tentare l'assalto reinvestendo parte dei soldi ottenuti dalla cessione di Onana, al fine di effettuare un investimento in ottica futura, magari da affiancare a un portiere più esperto della Serie A. Curiosità a margine: Trubin è balzato agli onori della cronaca durante l'ultima Europa League quando contro il Rennes ha garantito ai suoi compagni la qualificazione agli ottavi parando tre penalty ai francesi, scrivendosi le caratteristiche dei tiratori avversari sull'etichetta di una bottiglietta d'acqua che si era portato con sé tra i pali.

