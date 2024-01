L'obiettivo è tornare l'Inter di ottobre-novembre, lasciando agli avversari le briciole. Secondo la Gazzetta dello Sport, i piani di Inzaghi non cambiano dopo la vittoria della Juve che riporta i bianconeri a due lunghezze dai nerazzurri: con Allegri sarà una battaglia di nervi fino a maggio, ma il tecnico piacentino pensa solo alla sua squadra.

Il calendario pende dalla parte juventina: Allegri affronterà Sassuolo, Lecce ed Empoli, mentre Inzaghi dovrà affrontare le trasferte di Monza e Firenze prima del Derby d'Italia. In mezzo, la Supercoppa in Arabia... Quindi il rischio di arrivare allo scontro diretto del Meazza con l'asterisco del match da recuperare con l'Atalanta e partendo alle spalle dei rivali è concreto. Sarebbe un peso in più nonostante la partita da recuperare: non il massimo, ricordando ciò che accadde due anni fa a Bologna.

In tal caso - secondo la rosea - servirebbe cambiare l'approccio mentale. Ragionando quindi da cacciatore e non da lepre come fatto finora. Inzaghi lo sa e fin da ora sta lavorando su questo aspetto: l’Inter dovrà rimanere sul pezzo, anche perché subito dopo lo scontro diretto con la Juve, c’è da andare a Roma. E poi riecco la Champions, che nessuno vuole sottovalutare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!