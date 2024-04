Dopo la festa scudetto, la dirigenza dell'Inter si metterà al lavoro per riallacciare i contatti con i rispettivi agenti per parlare dei rinnovi di contratto di tre giocatori e di Simone Inzaghi, che merita un discorso a parte. Secondo quanto conferma Gazzetta.it, non ci sono dubbi riguardo alla permanenza del tecnico piacentino in nerazzurro che, anche facendo leva sullo scudetto appena vinto e sulla stima che Steven Zhang nutre nei suoi confronti, avrà richieste da portare sul tavolo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione nel summit di mercato che andrà in scena entro le prossime due settimane. Oltre a Mehdi Taremi e a Piotr Zielinski, secondo la rosea, l'ex Lazio potrebbe chiedere un difensore e un altro attaccante con dribbling e qualità.

A proposito di attaccanti, in Viale della Liberazione non si temono sorprese sul fronte Lautaro Martinez, anche se la differenza tra domanda e offerta per il prolungamento è più marcata rispetto a quella che c'è con Nicolò Barella, l'altro giocatore che va in scadenza nel 2026. La convinzione che filtra dalla sede del club è che si arriverà a due fumate bianche, meglio se prima dell'inizio della prossima finestra estiva.

La situazione più urgente riguarda, infine, Denzel Dumfries, che ha iniziato a riconsiderare la prospettiva di restare a Milano una volta capito che nessun club di alta fascia della Premier League si è fatto avanti per acquistarlo. Le opzioni sono due: rinnovo subito oppure cessione in estate per scongiurare il rischio di perdere l'olandese a parametro zero.

