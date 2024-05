Quella vinta nel derby matematicamente è una stella d'oro per l'Inter. Il ventesimo scudetto non porta onori solo a livello di storia, ma anche risultati tangibili sotto il profilo economico. Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro festeggia un "fiume di denaro" che sgorga grazie al successo storico in campionato: dal boom per la nuova maglia alla valorizzazione dei cartellini di diversi elementi della rosa, passando per i premi Lega e Uefa.

Per quanto riguarda il valore dei singoli, ad esempio, sono lievitati i cartellini di Lautaro (oltre 120), Thuram (85), Barella (85), Calhanoglu (50) e Bastoni (70): un +150 milioni circa da settembre a maggio secondo gli esperti di mercato (e andrebbero aggiunti pure Dimarco e Pavard). E poi c'è tutto l'indotto commerciale che ruota attorno allo scudetto, diverso dagli altri proprio perché cuce sul petto dei nerazzurri la seconda stella: circa 16 milioni di premi vari e l'incremento del brand; circa 50 milioni in arrivo in ambito marketing grazie alle varie iniziative dedicate a Milano (la metà attesi solo dalla nuova maglia con la doppia stella); 23,4 milioni dalla Lega per i diritti tv più altri 10 dalla Uefa. E così il totale sfiora quota 100.

Intanto, lato società, è in chiusura il finanziamento con il fondo Pimco: per sciogliere gli ultimi dettagli serviranno un paio di settimane, dunque si andrà giusto a ridosso della scadenza del 20 maggio, ultima data utile per restituire i 385 milioni (interessi compresi) dovuti a Oaktree.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!