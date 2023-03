All'orizzonte si profila un derby di mercato tra Milan e Inter per Folarin Balogun, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Arsenal, che in questa stagione si sta mettendo in evidenza in prestito al Reims grazie ai 17 gol segnati in 28 presenze. Il ragazzo, nato a New York da famiglia di origine nigeriane poi trasferitosi a Londra, è entrato nel mirino dei rossoneri per la prossima stagione, ma anche i nerazzurri lo seguono da tempo e hanno chiesto informazioni, svela Gazzetta.it.