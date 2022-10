Riecco Romelu Lukaku. Lautaro è in un momento magico, Dzeko resta un elemento di sicuro affidamento, ma tutti - da Inzaghi ai tifosi interisti - attendono con ansia il ritorno in campo del belga, assente ormai da due mesi. La lesione ai flessori della coscia sinistra è alle spalle e Big Rom si prepara a riassaporare San Siro. "Il belga scalpita, ha voglia di giocare, di ritrovare il campo e il sapore della contesa - conferma la Gazzetta dello Sport -. Domani saranno due mesi esatti dall’ultima partita giocata: ricordo negativo (sconfitta a Roma contro la Lazio) ma non amaro come l’infortunio che gli ha condizionato l’inizio della stagione, ma che ora sembra finalmente alle spalle. Anche ieri Romelu ha svolto lavoro di gruppo, stavolta rimanendo in campo per tutta la seduta con i compagni, segno evidente di totale guarigione. L’Inter e Inzaghi non hanno voluto accelerare i tempi, nonostante “la pressione” di Lukaku, che da settimane vorrebbe tornare a dare il suo contributo alla squadra. La convocazione, a questo punto, appare scontata. Poi spetterà a Simone decidere se concedergli o meno una piccola finestra di gara".