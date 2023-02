I Nazgul tornano a svolazzare sopra Appiano Gentile. Ogni tre giorni, da quelle parti, si cambia umore, passando dall'esaltazione al dramma nel giro di una partita. Ormai è la prassi per l'Inter di Inzaghi, capace di battere le big e assopirsi con le altre. Il mancato successo di Genova, dopo quello di Monza e il ko con l'Empoli, hanno creato un solco con il Napoli e, al contempo, non messo la squadra in zona sicurezza per un posto Champions. Nel mirino, ovviamente, Simone Inzaghi.

"Ieri persino i tifosi della Curva Nord, solitamente molto vicini a Inzaghi, hanno preso una dura posizione contro l’allenatore (RILEGGI QUI) - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. La preoccupazione del club sta nel fatto di esser stati ormai risucchiati nella lotta per la qualificazione Champions. Non era questa l’idea in avvio di stagione. Tutti, dentro il club, erano convinti di aver allestito una squadra in grado di giocarsi lo scudetto fino alla fine, come la scorsa stagione. E non tutto è spiegabile con il cammino straordinario del Napoli. È un aspetto che chiama in causa anche le valutazioni sul futuro del tecnico, sul cui giudizio non peserà solo l’effettivo ingresso tra le prime quattro, ma anche il modo con cui questa eventualmente arriverà".