La Curva Nord prende posizione, e dopo lo scialbo pareggio di ieri contro la Sampdoria esprime il proprio pensiero attraverso il proprio profilo Instagram. In una recente storia si legge infatti: "Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro l'ultima della classe, ha dimostrato ancora una volta che probabilmente Mr. Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le "piccole". Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo; rischio da correre anche perché il pari non serviva a nessuno.