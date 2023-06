L’Inter è forte dell’accordo trovato con Davide Frattesi, è la storica favorita ma deve vendere Brozovic in Arabia per finanziare l’operazione. Secondo La Gazzetta dello Sport in queste ore a Casa Milan è nata un’idea clamorosa. Il Milan pensa a Romelu Lukaku, che tra otto giorni, alla fine della stagione ufficiale, tornerà al Chelsea dopo il prestito all’Inter.

Difficile resti a Londra, evidenzia il sito della rosea, specificando che allo stesso tempo l’Inter sta parlando con i Blues e Piero Ausilio è già stato in Inghilterra per chiedere il rinnovo del prestito a condizioni più vantaggiose, forte del fatto che Lukaku ha sempre detto all’Inter di voler restare. Il Milan però pensa al clamoroso doppio colpo da derby, Frattesi più Lukaku, con l’idea di trattare col Chelsea anche l’acquisto del cartellino a titolo definitivo.