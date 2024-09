Nicolò Barella finisce sotto i ferri. Il centrocampista, nella giornata di oggi, affronterà l'intervento al naso programmato da tempo e necessario per migliorare la respirazione. Secondo quanto confermato dalla Gazzetta dello Sport, l'intervento sarà effettuato in day hospital e dunque già in serata il giocatore sarà dimesso.

Da domani, poi, inizierà il percorso per il graduale rientro in campo, gestito senza affanni considerando la sosta. Barella si allenerà per tutta la settimana a parte, in palestra, un modo per evitare qualsiasi tipo di contatto potenzialmente pericoloso: l'obiettivo è quello di non perdere la condizione fisica per poi tornare in gruppo la prossima settimana in modo da essere pronto già per Monza.

Per il resto della squadra, la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio: come spiega la rosea. è previsto un lavoro specifico in vista del tour-de-force dopo la sosta.