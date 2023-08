L'Atalanta ha sorpassato l'Inter nella corsa a Gianluca Scamacca. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, aggiungendo una novità sulla proposta presentata dalla Dea sul tavolo del West Ham: la rosea parla di 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, offerta più convincente rispetto ai 24 milioni di euro più 4 di bonus avanzati dall'Inter.

"Ovviamente - viene precisato - il calciatore preferirebbe l'Inter e quindi la Champions League, ma il divario tra i due club nerazzurri è consistente e il margine di forzature - attualmente - è limitato. Anche perché l'Atalanta avrebbe anche pronto un ingaggio di tutto rispetto per lo stesso Scamacca: l'Inter, in ogni caso, non parteciperà a sanguinose aste".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!