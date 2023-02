Il 31 agosto scorso, a poche ore dalla conclusione del mercato estivo, Simone Inzaghi continuava a martellare l'Inter per avere a disposizione Francesco Acerbi . Alla fine l'ex Lazio è arrivato a Milano e ha fatto ricredere tutti, conquistandosi una maglia da titolare e convincendo l'ambiente nerazzurro con prestazioni maiuscole. Una scommessa vinta dal tecnico piacentino, che adesso spera di avere il suo centrale di fiducia anche la prossima stagione visto l'addio certo di Milan Skriniar direzione Parigi e il futuro in bilico di Stefan de Vrij , entrambi in scadenza di contratto.

"Il futuro dello slovacco è segnato, quello dell'olandese – in scadenza a giugno, il club aspetta una risposta dopo la proposta di un biennale alle cifre attuali, quattro milioni più bonus – è incerto - scrive La Gazzetta dello Sport -. Le prestazioni dei due restano di livello, De Vrij gioca meno ma viene da una prova convincente contro l'Atalanta in Coppa Italia e in Champions aveva annullato Lewandowski. È chiaro, però, come le distrazioni non manchino, per entrambi. E allora Acerbi si trova a essere il punto fermo". Insieme a Bastoni, per cui si continua a lavorare per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2024.

