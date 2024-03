Josep Martinez è un profilo da tenere assolutamente d’occhio per l’Inter del futuro. I nerazzurri non solo seguono infatti da un po’ di tempo l’estremo difensore spagnolo del Genoa, ma in questi giorni – secondo quanto constatato da FcInterNews - hanno anche incontrato a Milano Sergio Barila, agente della Invsport, che detiene la procura del ragazzo. Il procuratore ha visitato anche le strutture dei vice campioni d’Europa e ha assistito dalla tribuna al match di ieri a San Siro.

Questo ovviamente non significa che domani l’Inter presenterà un’offerta al Grifone per il talentuoso portiere classe ’98, ma sicuramente certifica come il ragazzo cresciuto nella cantera del Barcellona sia osservato con particolare interesse dal club di Viale della Liberazione.

