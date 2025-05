Scudetto molto difficile ormai, ma non impossibile. La speranza non è ancora morta in casa Inter e così l'obiettivo è quello di fare il proprio dovere a Como e poi capire cosa succede a Napoli. Sarebbe imperdonabile avere ulteriori rimpianti dopo un campionato già pieno.

E allora ieri Inzaghi ha tenuto a rapporto la squadra, iniziando a preparare anche dialetticamente l'ultima di campionato. Come sottolinea la Gazzetta, le polemiche arbitrali non si sono placate, il mondo Inter è convinto di esser stato penalizzato nell’ultimo periodo nella rincorsa al secondo scudetto consecutivo. E qui il tecnico si è soffermato per evitare che la questione danneggi la concentrazione: pochi concetti, ma diretti, con la richiesta di massima concentrazione e massimo impegno per Como. Bisogna crederci per non avere rimpianti, il succo del suo discorso.

La Champions può aspettare, insomma. E infatti le indicazioni di inizio settimana - si legge - portano a una squadra che sarà in larga parte quella titolare, non troppo lontana a quella che poi scenderà in campo in finale contro il Psg. E quindi questo nervosismo e questa rabbia accumulata per gli episodi arbitrali vanno trasformate in energia positiva. Per Como e per Monaco.