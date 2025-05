Inter fisiologicamente stanca dopo 57 partite stagionali e allora adesso l'obiettivo di Inzaghi è quello di alzare il livello. Cosa che non sarà ovviamente facile, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

La condizione di diversi titolari non è apparsa scintillante, su tutti Mkhitaryan e Thuram. E poi attenzione particolare a Lautaro e Frattesi: per entrambi non c'è ancora alcuna certezza sul loro impiego a Como. Come riferisce la rosea, i due torneranno in gruppo con ogni probabilità domani, alla vigilia dell’ultima gara di campionato, dunque teoricamente in tempo per una convocazione. Però solo domani Inzaghi prenderà una decisione sul loro impiego: il piano, se rispettato, prevede che i due scendano in campo a Como almeno per uno spezzone, in modo da avere qualche minuto nelle gambe prima di Monaco.

Un discorso che vale anche per Pavard, sebbene il francese si sia già rivisto in panchina domenica scorsa contro la Lazio.