Tra i tanti rinnovi già perfezionati e quelli da perfezionare, non figura e probabilmente non figurerà quello di Denzel Dumfries. Secondo quanto constatato da FcInterNews.it, in Viale della Liberazione filtra pessimismo in merito alla trattativa con l'entourage dell'olandese, che dopo Rafaela Pimenta è passato con l'agenzia Wasserman. La richiesta rimane 5 milioni netti a stagione mentre l'Inter non si è mai spinta oltre i 4 milioni e, con l'abolizione del Decreto Crescita, diminuiscono notevolmente le possibilità che possa anche confermare questa proposta, nata con la disponibilità delle agevolazioni fiscali. In questo contesto, la società è già entrata nell'ordine delle idee di dover salutare la prossima estate l'esterno di Rotterdam a un anno dalla scadenza del contratto, per non ritrovarsi a dover gestire un Milan Skriniar-bis.

Cessione probabile per Dumfries, ma dove potrebbe andare? Ad oggi sono due i club che hanno manifestato interesse per lui e che potrebbero farsi avanti sfruttando la scadenza del contratto ravvicinata: Bayern Monaco e Manchester United. Entrambi cercano un giocatore in quel ruolo e non avrebbero problemi a fare una buona offerta all'Inter, accontentando le aspettative finanziarie dell'olandese. In particolare sono i Red Devils a prenderlo seriamente in considerazione, perché il manager Erik ten Hag lo adora e se fosse per lui sarebbe già a sua disposizione. Il vero problema è proprio il futuro dell'allenatore ex Ajax, tutt'ora in bilico a causa di una stagione deludente dello United. Se venisse confermato in panchina, le possibilità di vedere Demfries a Manchester la prossima stagione sarebbero molto alte. Con l'Inter che probabilmente si sta già muovendo per trovare un sostituto, dopo aver già portato a Milano il pari ruolo Tajon Buchanan.