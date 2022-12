El Tucu sta bene a Milano e vuole rimanere, ma allo stato attuale la dirigenza lo considera tutt'altro che incedibile e anzi sarebbe aperta ad ascoltare eventuali offerte a fine stagione. Ad oggi l'unico interesse arriva da alcuni club di Premier League non di prima fascia, ma che avrebbero il potenziale economico per soddisfare le richieste dell'Inter. In Viale della Liberazione vedrebbero di buon occhio una proposta da 20 milioni , visto il peso a bilancio di Correa che da luglio sarà di 16 milioni. Ideale anche per una piccola plusvalenza.

Reduce dalla delusione Mondiale, che lo ha escluso all'ultimo momento dalla campagna che ha condotto finora l'Argentina in finale, Joaquin Correa oltre a tifare i propri connazionali è tornato a concentrarsi sull'Inter. L'attaccante avrà ancora qualche mese per smentire i suoi detrattori e chi evidenzia il suo scarso apporto alla causa nerazzurra dal suo arrivo a Milano, nell'estate 2021.

Nulla di particolarmente caldo però al momento, perdere la vetrina mondiale non è stato utile né per il giocatore né per l'Inter, ma c'è ancora tempo perché l'ex Lazio possa rilanciarsi, anche in ottica mercato. Per il bene dell'Inter e magari per il suo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER! IL TUO REGALO DI NATALE