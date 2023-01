In attesa di dare una risposta all'offerta dell'Inter, che l'agente Federico Pastorello ha schedulato entro febbraio, Stefan de Vrij può registrare un'altra proposta importante: il Villarreal gli ha infatti offerto un biennale con opzione per il terzo anno da circa 4 milioni a stagione, praticamente le cifre che l'olandese guadagna attualmente in nerazzurro e che il club di Viale della Liberazione vuole ridurre per il nuovo contratto.