Entro fine anno ci sarà un'immissione di liquidità di circa 100 milioni di euro. "Soldi per resistere, ma anche per rilanciare e fare muro sul mercato di gennaio, provando a procrastinare vendite eccellenti, come quella di Dumfries (che al Mondiale può valorizzarsi ancora di più) e quindi non avere contraccolpi nella seconda parte della stagione - si legge -. Diverso il discorso di Skriniar, che in Qatar non ci andrà e che nelle prossime settimane deciderà se rinnovare il contratto che scade a giugno, magari anche in una versione breve di due anni a 7 milioni o se andare a scadenza e firmare a gennaio con il Psg per una durata e per delle cifre ben superiori (attorno ai 9 coi bonus). Realisticamente è più probabile la seconda ipotesi, ma il giocatore è una delle anime di questa Inter e ha teso la mano ai tifosi (in agitazione): la nuova liquidità potrebbe servire subito per blindare il difensore slovacco. E dare un segnale forte".