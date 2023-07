La trattativa per Alvaro Morata continua ad essere complicata per tutte le italiane interessate. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, "nessuna ha al momento la disponibilità economica per sbaragliare la concorrenza. L’ottimismo degli agenti, fiduciosi di ricorrere al gentlemen agreement per cui il club iberico aprirebbe a una cessione di Morata a 12 milioni, si scontra con la dura realtà". Ne hanno preso atto Roma, Inter e Juventus.

Per i nerazzurri restano le piste alternative che portano a Balogun e Beto.