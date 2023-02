Giorgio Scalvini è uno dei giovani di casa Atalanta che più ha fatto parlare di sé nell'ultima stagione di calciomercato in particolare. Titolare fisso, "praticamente inamovibile" scrive il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo che tesse le lodi del giovane classe 2003 e svela: "A ogni partita la sua valutazione aumenta e, per questo, i nerazzurri hanno deciso di premiarlo. Ha già il contratto in scadenza nel 2027 ma il suo ingaggio crescerà: ci sarà un adeguamento salariale". Il diciannovenne guadagna al momento 200 mila euro e per "non creare eventuali malumori, che per altro il difensore non ha mai manifestato", ma soprattutto per allontanare i pericoli che le diverse squadre su di lui possano creare. A puntare su di lui ci sarebbero il Chelsea, il Bayern Monaco, le due squadre di Manchester che avrebbero fatto dei sondaggi e Liverpool. Non solo club esteri però: anche l'Inter fa parte delle società interessate a Scalvini, per il quale "può partire un’asta internazionale già quest’estate", ma "la realtà è che i soldi non ci sono" sentenza severo il quotidiano. "L’Atalanta può sperare di averlo ancora un anno in prestito, ma si parla davvero di valutazioni oltre i 40 milioni. Dipenderà dall’andamento da qui a fine stagione: l’Inter farebbe carte false per averlo ma dopo il caso Skriniar - spiega - ha De Vrij e Acerbi in scadenza, più un Bastoni che ha solo 12 mesi di contratto". Situazione che rende la squadra meneghina praticamente immobilizzata "contro lo strapotere economico dei club stranieri". Non solo sponda nerazzurra, "anche il Milan ha chiesto le condizioni ma non sarà della partita, la Juventus è fuori dai giochi per altri motivi. Potrebbe forse farlo il Napoli" chiosa il Corsera.