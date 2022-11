Il Corriere della Sera propone un'analisi molto critica per quel che riguarda la situazione dell'Inter. "La squadra di Inzaghi è forte quando è a un passo dal precipizio — lo dimostra anche il cammino nelle coppe — ma la sensazione è che non abbia più la giusta solidità, anche mentale, per gestire certi momenti chiave nel lungo cammino del campionato, un’eredità della gestione Conte che sta svanendo. Se dopo la qualificazione agli ottavi in Champions è subentrato un po’ di appagamento e la partita di Torino non è stata affrontata con il giusto spirito, cioè come se non ci fosse un domani (e in chiave scudetto un domani non c’è più), allora è grave. E le responsabilità dell’allenatore, nonostante gli errori dei vari Barella, Dumfries e Lautaro domenica abbiano pesato tanto, sono evidenti. Certo l’assenza di Lukaku, che ha influito per un mese e poi è stata magnificamente compensata a ottobre, resta un alibi importante per l’allenatore, soprattutto nelle grandi sfide, quelle per le quali il belga era stato richiamato alla base nerazzurra. Ma le scorie lasciate dalla sconfitta contro una Juve ridotta ai minimi termini, non sono poche: contro il Bologna domani e soprattutto domenica a Bergamo (altra trasferta delicatissima), urgono segnali forti di discontinuità".