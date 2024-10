Il nuovo innesto dirigenziale dell'Inter potrebbe arrivare... dalla Juventus. L'indiscrezione è lanciata dal Corriere dello Sport che rivela come nelle ultime ore ci sia stato un contatto tra Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations del club bianconero, e Beppe Marotta. "Il presidente dell'Inter lo conosce bene, hanno lavorato insieme per sette anni in bianconero e non è escluso che i due possano tornare a remare dalla stessa parte. Domenica saranno avversari, in futuro chissà", scrive il giornale romano sul suo sito.

Sempre per quanto riguarda i manager, Giorgio Ricci dell'area marketing si trasferirà da Torino a Milano dove, come noto, è in uscita Luca Danovaro.

