La tipica goccia che ha fatto traboccare il vaso: questa è stata la direzione di gara di Chiffi e di Di Paolo e Doveri al VAR durante il derby di domenica per Simone Inzaghi. Comprensibile, dunque, lo sfogo del tecnico nerazzurro a fine partita, quando ha elencato i torti arbitrali subiti dalla sua squadra in questo primo scorcio di 2025.

Torti sottolineati oggi anche dal Corriere dello Sport: sono 5 i macro episodi contro l'Inter nel nuovo anno. "Dal 6 gennaio a Riyad fino al 2 febbraio - si legge -. C’è anche dell’altro, però. Nessuno in casa Inter ha dimenticato le dichiarazioni di Conte, al termine di del match con il Napoli. Era il 10 novembre e l’allenatore leccese, riferendosi al rigore assegnato all’Inter e poi sbagliato da Calhanoglu, disse: «Così si creano retropensieri»".

La lista è lunga. Dopo la Supercoppa (Morata su Asllani), la serie è proseguita con il contatto in area tra Thuram e Skorupski in Inter-Bologna, con fallo attribuito al francese. Quindi, il colpo di “karate”, sempre in area, di Ismajli nella sfida con l’Empoli, passato completamente sotto silenzio. Poi il braccio largo di Baschirotto nella gara con il Lecce. E, infine, quanto accaduto domenica sera. "Come già sottolineato sono 5 episodi, 3 dei quali decisivi per il risultato, contro 2 ininfluenti. Insomma, citando ancora Conte, qualche “retropensiero” ha cominciato a circolare anche dalle parti di Appiano Gentile", sottolinea il quotidiano.

Ieri Marotta ha scansato ogni polemica, ma questo non vuole dire che lo sfogo di Inzaghi non sia stato condiviso. "Al contrario, quanto manifestato dall’allenatore rispecchia anche il pensiero del club. D’altra parte, però, c’è anche la necessità di non fermarsi a quell’episodio e di non prestare il fianco ad alibi, poi sempre destinati ad essere controproducenti", spiega il CdS.