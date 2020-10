Stop per Vecino al Napoli, si va avanti spediti per Nainggolan al Cagliari, mentre resta ancora senza destinazione Joao Mario. Questo l'aggiornamento del Corriere dello Sport sul centrocampo nerazzurro. Un reparto che, qualora perdesse sia il belga che l'uruguaiano, potrebbe avere bisogno di un nuovo innesto. "Chiaro che non potrebbe essere Kanté, per cui occorrerebbe cedere uno tra Eriksen o Brozovic, ma un elemento che di fatto completi il reparto, con caratteristiche soprattutto difensive e fisicamente strutturato - spiega il Corsport -. Del resto, lo scopo sarebbe innanzitutto quello di mettersi al riparo da situazioni di emergenza come accaduto l’anno scorso, con il reparto letteralmente decimato".

