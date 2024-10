"Un po' di apprensione c'è, ma sembra stia meglio. Ho parlato con i nostri medici, adesso però sarà anche valutato dallo staff sanitario della Francia. La speranza è che possa recuperare velocemente". Queste le parole di Simone Inzaghi proferite ieri a proposito dell'infortunio di Marcus Thuram, che contro il Torino ha subito una durissima entrata sulla caviglia poi costata il rosso diretto a Maripan.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, per l'attaccante nerazzurro non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave e, a meno di eventi clamorosi, tornerà a disposizione alla ripresa del campionato, quando l’Inter è attesa dalla trasferta di Roma contro la squadra di Juric il 20 ottobre.

Thuram ha risposto regolarmente alla convocazione di Deschamps, ma bisognerà capire se sarà in grado di partecipare alle sfide dei transalpini. Il tempo per recuperare per la Roma, invece, non manca.