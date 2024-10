C'è anche l'Inter tra i tanti argomenti affrontati da Achraf Hakimi nella lunga intervista concessa a GQ Italia. Chiamato a ripercorre la sua carriera, l'esterno marocchino parte ovviamente dall'esperienza al Real Madrid, passando poi per il Borussia Dortmund e l'Inter fino ad arrivare al PSG: "A Madrid mi sono divertito un sacco perché ero giovanissimo ed era il mio sogno - ammette -. Non potevo sapere cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. Sapevo solo di dover assorbire il più possibile da un gruppo di campioni che per me erano dei riferimenti. Soprattutto, ho imparato che cos’è il calcio professionistico. La Germania ha rappresentato per me la costanza, la regolarità nel gioco e nel minutaggio, facendomi sentire importante all’interno di una squadra".

Poi arriva l'importante passaggio sul club nerazzurro: "L’Inter ha significato consolidarmi nell’élite portando il mio nome al massimo livello possibile, arrivando ad essere inoltre campioni d’Italia. Parigi è stata, beh, magnifica! Mi trovo in uno dei momenti migliori della mia carriera, e nella capitale francese sto continuando a consolidare l’esperienza vissuta sulla sponda nerazzurra di Milano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!