"Per la nostra città si tratterebbe di una grande opportunità. E magari, insieme allo stadio, potrebbe arrivare la metropolitana". Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, rilancia sull'opportunità di vedere sorgere nella propria cittadina a sud di Milano il nuovo stadio dell'Inter: "Si suppone che la società stia lavorando allo studio di fattibilità – spiega Ferretti -, che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2024, quando scadrà la prelazione sull’area. Su quel sito esistono già dei diritti edificatori maturati a partire dal 1993 – precisa Ferretti, che a questo tema ha dedicato anche un video-messaggio comparso ieri sulla pagina Facebook del Comune -. Qualora non si realizzasse lo stadio, ci sarebbero residenze, uffici, attività commerciali e alberghi. Tra le due opzioni, lo stadio è preferibile per una serie di motivi, a partire dall’indotto che si creerebbe già nelle fasi di costruzione della struttura".

Attorno all’impianto, da 70mila posti, potrebbero sorgere attività ricettive collaterali, come campi da basket e da calcetto, negozi e ristoranti. L’intero comparto sarebbe pensato come una Cittadella dello sport, capace di ospitare, oltre alle partite, servizi e iniziative per un target ampio e diversificato. Il primo nodo da sciogliere sarebbe quello della viabilità e dei trasporti, "che dovranno essere necessariamente adeguati a una struttura così importante", conclude il sindaco, accarezzando anche l’idea di una fermata della metropolitana a Rozzano, visto che attualmente la M2 si interrompe ad Assago.

