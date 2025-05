Quest'oggi, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi hanno lavorato parzialmente in gruppo sul campo, a tre giorni da Inter-Lazio. Domani, qualora tutto andasse come da programma, dovrebbero svolgere l’intera seduta con i compagni di squadra ed essere così a disposizione di Inzaghi per la sfida di domenica a San Siro.

Ancora solo personalizzato, invece, per Lautaro Martinez. L’obiettivo dell’argentino è tornare tra i convocati col Como (poi si vedrà se giocherà titolare o uno spezzone di gara finale), per poi essere al 100% contro il PSG nella finale di Champions League.

