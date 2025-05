Il nome di Jonathan David continua a riempire le voci di mercato. Dopo l'annuncio ufficiale del suo addio al Lille a fine stagione, da parametro zero, è ufficialmente iniziata la corsa internazionale per convincerlo a firmare un nuovo contratto. L'Inter è da tempo sull'attaccante canadese, e gli ha anche formulato una proposta concreta che è ancora sul tavolo, seppur inferiore alle aspettative del classe 2000. Le sue richieste infatti sono ancora alte e se n'è accorto anche il Napoli, che ha recentemente incontrato il suo entourage senza tuttavia fare passi avanti significativi ma semplicemente prendendo atto della situazione.

C'è anche una questione importante che frena un po' il discorso con i nerazzurri: la clausola rescissoria. Tra le richieste sponda giocatore c'è infatti l'inserimento nel contratto di una cifra, non altissima, che permetta già dall'estate successiva un trasferimento altrove senza trattative. Storicamente Beppe Marotta è allergico a questo tipo di accordi, che sembrano un modo per garantirsi un'immediata via d'uscita. Stesse riflessioni in corso anche in casa Napoli.

Nel mentre, c'è interesse nei confronti di David anche da parte di club stranieri, ma nulla di concreto al momento anche per via delle aspettative tecniche o economiche del diretto interessato. Che, nel caso in cui non trovasse 'acquirente', dovrebbero necessariamente essere ridimensionate. In tal senso l'Inter, che oggi è in serena attesa, rispolvererebbe la proposta da 5-6 milioni a stagione e un progetto tecnico che si sposa con le caratteristiche e le ambizioni dell'attaccante ormai ex Lille. Certo, bisognerebbe poi trovare un'intesa sulla questione clausola rescissoria e sulle commissioni, ad oggi troppo alte (una quindicina di milioni).

Naturalmente nel frattempo l'entourage di David continuerà ad ascoltare offerte: dopo Napoli il prossimo step è l'Inghilterra, nella speranza di ottenere quanto chiesto. E il messaggio di addio ufficiale attraverso i propri canali social è finalizzato anche a riportargli addosso i riflettori e stimolare nuove proposte. Altrimenti si procederà a riformulare la domanda economica al ribasso, con i nerazzurri pronti a tornare in gioco.