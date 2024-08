Ottime notizie da Appiano Gentile in vista dell'esordio in campionato a Marassi contro il Genoa sabato pomeriggio. Mehdi Taremi, Hakan Calhanoglu e Marko Arnautovic hanno svolto la prima parte di allenamento con la squadra: domani saranno in gruppo. Solo terapie per Stefan de Vrij, mentre Piotr Zielinski ha iniziato a lavorare sul campo.

Nessun problema invece per Alessandro Bastoni, che si è allenato con i compagni di squadra e quindi in gruppo.

