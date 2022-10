Anche ai microfoni di Rai Sport, Edin Dzeko esprima la sua gioia per il traguardo dei 100 gol in Serie A superato ieri col Sassuolo: "Sono ancora qua, mi sento bene. E quando aiuto la squadra coi gol sono un uomo felice. Finché ce la faccio, continuo a farlo. Cosa rappresenta l'Italia per me? L'Italia è più del Paese dove gioco a calcio. Per me è come casa, sono nati qui i tre miei figli e qui nascerà anche il quarto che arriverà a gennaio". Mercoledì, la rovente sfida di Champions League contro il Barcellona. "Non è facile giocare al Camp Nou, ma siamo forti e dobbiamo credere in noi stessi anche lì. Serve un'Inter che corra e gioca a calcio come tre giorni fa".