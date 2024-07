Rigore procurato, salvataggio sulla linea e traversa colpita. Tutto in pochissimi minuti. Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti di Olanda-Inghilterra, semifinale di Euro 2024 vinta dalla squadra di Southgate per 2-1, nel bene e nel male.

Al termine della partita il giocatore olandese di proprietà dell'Inter si è concesso ai microfoni di NOS. "Perdere così è ancora peggio - le sue parole -.. Se la partita fosse andata ai supplementari, penso che avremmo potuto vincere. Avevo già quella sensazione per tutto il secondo tempo. Il rigore? Mi assumo tutta la responsabilità per il fallo, ho provato a bloccare la palla e ho preso Kane. C'è stato un contatto, non l'ho fatto apposta".