Stefan de Vrij si racconta in un'intervista pubblicata da Algemeen Dagblad. L'intervento del difensore olandese parte dai Mondiali di Qatar 2022, in cui non giocò nemmeno un minuto. "Dopo quel torneo ho ricevuto domande sul mio futuro nella squadra olandese - afferma -. Non ho giocato nessun minuto in quel torneo, ma non dirò mai di no alla squadra olandese. Continuo a considerarlo un enorme onore”.

Una situazione, quella di giocatore non per forza in cima alle gerarchie, che ha avuto anche all'Inter. "Ma man mano che invecchi, inizi ad avere uno sguardo diverso - dice -. Più che altro sul quadro generale. Quella sensazione di realizzare qualcosa insieme. L'ho avuto anche all'Inter la scorsa stagione, quando arrivammo in finale di Champions League. Non ho sempre giocato, ma quel feeling di squadra c’è ancora. Dai sempre un contributo. Non fraintendete, ovviamente mi dispiace se non gioco e darò tutto per avere un’opportunità. Ma in un contesto di club o in una fase finale di un torneo importante, spesso vincono le squadre più coese e meglio preparate. Anche all'Inter lo si sente enormemente. E che senso ha andare in giro arrabbiato se non stai giocando? Sei un professionista, devi essere sicuro di essere pronto quando ti viene richiesto”.

In un momento di grandi polemiche per le tante partite in calendario, De Vrij va un po' controcorrente. “È meraviglioso giocare tutte queste partite importanti. Mi sento in forma. Sono pronto per gli Europei in Germania. Ovviamente non è un torneo a cui puoi semplicemente partecipare. Potremmo non essere i favoriti, ma non sempre vincono i favoriti”, conclude.