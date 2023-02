Sarà stata la conquista della Coppa del Mondo con l' Argentina, la certezza è che Lautaro Martinez, da quando è tornato dal Qatar e dai festeggiamenti in patria, si sta esprimendo ad altissimi livelli in maglia nerazzurra e soprattutto, rispetto alle precedenti annate, sta garantendo continuità in zona gol. Si perché la continuità Lauti l'ha sempre data a livello di prestazioni, non tirando mai la gamba, o meglio la caviglia, anche quando era dolorante con un Mondiale da giocare da protagonista.

Sono 8 i gol realizzati nel 2023 in tutte le competizioni. Uno pesantissimo ha deciso il derby in campionato, un altro ancora ha messo il sigillo al trionfo dell'Inter in Arabia Saudita nel derby di Supercoppa contro il Milan. Un altro ancora ha permesso all'Inter di evitare una sconfitta clamorosa in Coppa Italia contro il Parma e di arrivare fino in semifinale nella competizione. Lautaro ha ritrovato l'amico Lukaku lì davanti, con Dzeko l'intesa è sempre al massimo. In attesa di capire chi sarà il suo partner d'attacco mercoledì sera a San Siro contro il Porto, il Toro è atteso dalla prova del nove in Europa: è soprattutto alla sua garra e alla sua tecnica che l'Inter si aggrapperà per cercare di raggiungere quei quarti di finale che mancano da troppo tempo. Nel frattempo Lautaro ha già assaporato, dopo il caso Skriniar, la sensazione di essere capitano dell'Inter. Tutto fa credere che sia lui l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Handanovic e tutti i tifosi ormai sembrano non avere più dubbi.

Dal campo alla vita privata, Lautaro sta vivendo davvero un periodo magico. Diventerà papà per la seconda volta. Coronerà il suo amore con Agustina nel matrimonio. Perché per esprimersi a grandi livelli in campo, la felicità nella vita privata gioca un ruolo fondamentale. D'altronde dietro a grandi uomini ci sono grandi donne. L'Inter può dormire sonni tranquilli.