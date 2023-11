Il nome di Nahitan Nandez torna in orbita Inter, almeno stando alle informazioni del portale Centotrentuno.com. Il jolly uruguaiano, che i nerazzurri hanno seguito a lungo nell'estate in cui poi arrivò Denzel Dumfries, entrerebbe in un gioco di plusvalenze che accontenterebbe anche il Cagliari, che acquisterebbe Gaetano Oristanio, già agli ordini di Claudio Ranieri in questa stagione ma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Con la cessione del ragazzo della cantera a titolo definitivo, il club milanese aggiungerebbe un segno più a bilancio nell'immediato, per poi magari ragionare sull'opzione di inserire nel contratto una recompra decisamente più alta del controriscatto pattuito con la controparte la scorsa estate. "Simone Inzaghi avrebbe già dato il via libera, il ritorno nella Celeste del classe ’95 uruguaiano una conferma tecnica che ha convinto il tecnico nerazzurro, mentre da parte rossoblù il presidente Giulini in prima persona starebbe spingendo per una trattativa che gli toglierebbe una volta per tutte dalle mani la patata bollente del rinnovo del León", si legge.

