Nel corso delle sessioni di mercato della stagione sportiva 2023/2024 sono stati effettuati investimenti in diritti per prestazioni di calciatori pari a complessivi Euro 126,9 milioni e cessioni per corrispettivi complessivi pari ad Euro 97,6 milioni, generando plusvalenze nette per Euro 64,7 milioni. La riduzione del costo storico dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, derivante sia da cessioni che da talune risoluzioni contrattuali con personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico, ammonta ad Euro 84,2 milioni. Questo è il sommario che viene indicato dall'Inter nel bilancio al 30 giugno 2024 approvato quest'oggi. Nel corso dell’esercizio, si legge tra le varie operazioni, sono stati rinnovati i contratti economici dei calciatori Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi fino alla data del 30 giugno 2026, Federico Dimarco fino alla data del 30 giugno 2027, e Nicolò Barella fino al 30 giugno 2029.

Voce importante è rappresentata dalle plusvalenze, che hanno raggiunto la quota di 65.846 migliaia al 30 giugno 2024, principalmente relative alle cessioni dei calciatori André Onana, Marcelo Brozovic, Samuele Mulattieri e Facundo Colidio. Gli “Altri proventi da gestione calciatori”, pari a Euro 5.776 migliaia, sono relativi: per Euro 2.330 migliaia a premi diversi inclusi negli accordi di trasferimento maturati per le calciatrici e i calciatori Bonfanti, Onana, Hakimi, Politano e Bonfantini; per Euro 3.150 migliaia a proventi UEFA legati alla partecipazione dei calciatori della Prima Squadra maschile con le rispettive Nazionali agli europei in Germania, e per Euro 293 migliaia a contributi di solidarietà maturati a seguito di cessioni di calciatori a clubs internazionali.

