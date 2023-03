La Juventus continua nel suo momento positivo superando l'Inter per 1-0 nell'ultimo match della 27esima giornata, al termine di un match ad altissima elettricità. Decisa da un gol che sarà frutto molto probabilmente di molte polemiche, realizzato da Filip Kostic al termine di un'azione probabilmente viziata da un tocco di braccio di Adrien Rabiot, ennesimo episodio che va a sfavorire l'Inter che questa volta peserà tantissimo sul risultato finale. Svantaggio per rimediare il quale l'Inter non fa poi tantissimo, a parte alcune fiammate che però non spaventano troppo Wojciech Szczesny. Nel finale esplodono i nervi, in particolare tra Leandro Paredes e Danilo D'Ambrosio che non se le mandano a dire e vengono espulsi entrambi. Inter che con questa sconfitta cede il secondo posto alla Lazio, inanella la nona sconfitta in campionato con molte cose da rivedere per la gestione della partita e si prepara a due settimane decisamente dure da digerire, e non solo per un altro episodio controverso che forse chiederebbe davvero un'alzata di voce da parte di chi di dovere...

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 0-1

MARCATORE: 23' Kostic

INTER: 24 Onana; 36 Darmian (79' 11 Correa), 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries (83' 12 Bellanova), 23 Barella (62' 22 Mkhitaryan), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco (62' 33 D'Ambrosio); 90 Lukaku (79' 9 Dzeko), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS: 1 Szczesny; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 2 De Sciglio (75' 11 Cuadrado), 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 30 Soulé (66' 7 Chiesa, 83' 32 Paredes); 9 Vlahovic.

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 19 Bonucci, 22 Di Maria, 24 Rugani, 32 Paredes, 45 Barrenechea, Sekulov, 43 Iling Jr.



Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Preti - Berti. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Piccinini.

Note

Spettatori: 75.224

Espulsi: D'Ambrosio (I) e Paredes (J) per scorrettezze reciproche.

Ammoniti: Barella (I), Gatti (J), Rabiot (J), Danilo (J), Fagioli (J), D'Ambrosio (I), Paredes (J), Brozovic (J)

Corner: 6-4

Recupero: 1°T 7', 2°T 7'.

RIVIVI IL LIVE

97' - Chiffi fischia la fine: Juventus batte Inter 1-0. Finisce con una baruffa generale in campo. Vengono espulsi D'Ambrosio e Paredes, con l'argentino che continua a provocare.

97' - Ammoniti D'Ambrosio e Paredes, e insieme anche Brozovic

97' - Problemi tra Paredes e D'Ambrosio, poi la Juve batte una rimessa.

95' - Calhanoglu prova a mettere in mezzo, palla comoda per Szczesny.

93' - Corner per l'Inter, salta anche Onana. Poi Mkhitaryan tira mandando alto.

91' - Ammonizione per Fagioli per perdita di tempo.

90' - Grande rimonta di Mkhitaryan che toglie palla a Cuadrado, poi c'è fallo sul colombiano. Cinque minuti di recupero.

90' - Punizione di Calhanoglu deviata in corner dalla barriera.

88' - Fallo su Mkhitaryan, Allegri si arrabbia e va negli spogliatoi. Ammonizione per Danilo.

86' - Prova Mkhitaryan! Azione insistita dell'Inter col tiro finale dell'armeno che finisce fuori.

85' - Bravo Bellanova a saltare due uomini e mettere in mezzo, Szczesny esce e blocca.

83' - Bellanova ultimo cambio per l'Inter, fuori Dumfries. Deve uscire Chiesa per problemi fisici, dentro Paredes.

82' - Dzeko prova a mettere un pallone in mezzo, Szczesny para in presa alta.

81' - Cross di Brozovic, D'Ambrosio sorpreso controlla male e Locatelli libera.

79' - Dzeko e Correa rilevano Lukaku e Darmian. Inzaghi prova un 4-2-4 per i minuti finali.

78' - Locatelli strappa palla a Calhanoglu e innesca un contropiede, Onana toglie la palla di Chiesa a Locatelli toccando con la punta delle dita.

76' - Dumfries mette in mezzo, Gatti anticipa Lukaku pronto a colpire in rete. Sul ribaltamento, occasione Juve con Kostic che manda fuori con una deviazione.

75' - Cuadrado rileva De Sciglio nella Juventus.

75' - Punizione di Calhanoglu troppo su Szczesny, che esce e blocca.

73' - Chiesa tira a giro coperto da Acerbi, palla fuori.

72' - Prova Calhanoglu, Szczesny blocca.

71' - Mkhitaryan viene atterrato da Rabiot, cartellino giallo per il francese. Era diffidato, niente gara col Verona.

69' - Lukaku mette in mezzo, Szczesny spazza via. Poi Chiffi ferma tutto perché è rimasto a terra De Sciglio.

66' - Crossa D'Ambrosio, palla troppo alta per Darmian che finisce fuori. Nella Juventus, Chiesa rileva Soulé.

63' - Dimarco deve arrendersi e lascia il campo, dentro D'Ambrosio. Fuori anche Barella per Mkhitaryan.

62' - Dimarco detta il passaggio a Barella poi mette in mezzo un cross arduo per Lukaku e Dumfries. Poi si fa male...

60' - Juve che giostra palla a ridosso dell'area interista, poi tira Locatelli dalla distanza: Onana c'è.

59' - Vlahovic si avvicina all'area e tira, Onana blocca facilmente. Fagioli si dispera, era libero in posizione ideale.

57' - Calhanoglu arriva male sul pallone servito da Barella e prova il tiro in posizione precaria, trovando l'opposizione di Locatelli.

56' - Onana si rialza, il gioco riprende.

54' - Problemi per Onana, a terra dopo uno scontro con Lukaku.

53' - Dumfries esita, concedendo palla a Kostic. Darmian bravo nell'ostacolare il cross del serbo.