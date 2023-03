Eccola qui, cotta e servita, la polemica che molto probabilmente condirà il dibattito di queste due settimane di sosta del campionato che ci aspettano. E che ormai finisce per contraddistinguere ogni Inter-Juventus che si rispetti. Tanti, troppi dubbi sull'azione che porta al vantaggio bianconero di Filip Kostic, viziato molto probabilmente da un tocco di braccio di Adrien Rabiot nel portarsi la palla in avanti: ma quasi cinque minuti di revisione VAR non cancellano il dubbio e allora si resta con la decisione dell'arbitro. Bianconeri che chiudono avanti così il primo tempo, che l'Inter approccia bene ma nel quale poi non trova molti varchi, affidandosi soprattutto alle conclusioni di Nicolò Barella. La Juve, dal canto suo, quando va in campo aperto è un pericolo permanente, anche perché la difesa nerazzurra a tratti va un po' in confusione. Sta ora all'Inter riprendere la partita ed evitare che queste due settimane diventino ulteriormente più pesanti di quanto non lo sarebbero con la semplice sconfitta...