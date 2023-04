Sono 171 i tifosi della Juventus che saranno sottoposti al provvedimento Daspo dalla Questura di Torino. Lo riferisce Calcio e Finanza in relazione a quanto accaduto durante Juventus-Inter di Coppa Italia, il match di andata delle semifinali dello scorso 4 aprile. Questo è il risultato dell’inchiesta della Digos del capoluogo piemontese nell’ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport. "Un lavoro imponente fatto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare chi durante Juventus-Inter lanciò dal primo anello della Curva Sud cori e ululati indirizzati al giocatore neroazzurro Lukaku. Secondo quanto riportato dall’Ansa, gli insulti a sfondo razzista vennero lanciati da 250 persone", si legge.

Di conseguenza, le indagini non sono ancora terminate e si sta procedendo per idenfitificare tutti quelli coinvolti. Alcuni di loro appartengono a gruppi ultrà della Juventus. Per tutti i 171 già individuati, Daspo e multe per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo per avere intonato i cori. "Durante l’inchiesta della Digos inoltre sono stati segnalati alla procura federale un episodio accaduto a metà del primo tempo, sempre di Juventus-Inter, quando la quasi totalità del settore ospiti ha intonato il coro “Liverpool, Liverpool” in chiaro riferimento ai tragici fatti dell’Heysel", si legge.

