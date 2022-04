Una vittoria che vale più dell'oro, nella serata dove forse l'Inter meritava meno di altre volte quando invece il bottino pieno è sfuggito per qualche disattenzione di troppo. I nerazzurri si rilanciano come meglio non potrebbero: soffrendo, resistendo e alla fine beffando la Juventus all'Allianz Stadium in un match incredibile, dagli elevatissimi contenuti agonistici prima ancora che tecnici. La prima vittoria in trasferta nel 2022 arriva al termine di un incontro duro, dove i padroni di casa offrono nel complesso una prova migliore ma peccano fin troppo in fase realizzativa e alla fine vengono castigati dal calcio di rigore di Hakan Calhanoglu che deve eseguire due volte prima di avere ragione di Wojciech Szczesny. Il resto è sofferenza, sportellate, proteste anche veementi, anche un paio di occasioni divorate per chiudere i conti prima della grande gioia finale: l'impresa che fu di Andrea Stramaccioni riesce ora anche a Simone Inzaghi, la cui Inter si rilancia come meglio non potrebbe nella corsa per lo Scudetto.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 0-1

MARCATORE: 50' pt Calhanoglu (R)

JUVENTUS: 1 Szczesny; 6 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro (73' 2 De Sciglio); 27 Locatelli (34' 28 Zakaria), 25 Rabiot (85' 5 Arthur); 11 Cuadrado (85' 20 Bernardeschi), 10 Dybala, 9 Morata (73' 18 Kean); 7 Vlahovic.



In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 19 Bonucci, 24 Rugani.

Allenatore: Massimiliano Allegri.



INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni; 2 Dumfries (59' 36 Darmian), 23 Barella, 77 Brozovic (79' 22 Vidal), 20 Calhanoglu (79' 5 Gagliardini), 14 Perisic; 9 Dzeko (91' 18 Gosens), 10 Lautaro Martinez (59' 19 Correa).



In panchina: 97 Radu, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 88 Caicedo.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Ranghetti - Vivenzi. Quarto Uomo: Ghersini. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Passeri.

Note

Spettatori: 40.093, 979 ospiti.

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Rabiot (J), Locatelli (J), Morata (J), Cuadrado (J), Skriniar (I), Perisic (I), Calhanoglu (I)

Corner: 7-1

Recupero: 1°T 10', 2°T 8'.

-----

97' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER BATTE LA JUVENTUS 1-0 E SI RILANCIA NELLA CLASSIFICA E NEL MORALE!!!

ù95' - Proteste di tutta la Juve per uno scontro in area tra Darmian e De Ligt, col nerazzurro che volgeva le spalle all'olandese. Irrati irremovibile, si gioca.

95' - Cronometro che sta per esaurirsi, ultimo attacco della Juve.

94' - Mani di Gagliardini, punizione a metà campo per la Juve. Proteste poi di Vlahovic per un contatto in area.

92' - Handanovic se la prende comoda per un rinvio, Kean non ci sta.

91' - Cinque minuti di recupero. In campo Gosens per Dzeko.

90' - Prova Dybala, pallone che finisce lontano dai pali.

89' - Fallo di Vidal su Bernardeschi, punizione importante per la Juve.

88' - Ancora Vidal sbaglia, ma i giocatori della Juve non si comprendono e Gagliardini libera. Intanto, Gosens attende di entrare da qualche minuto...

86' - Barella prova a lanciare Vidal, che però cammina e non arriva sul pallone.

84' - Bernardeschi rileva Cuadrado nella Juventus. Dentro anche Arthur per Rabiot.

82' - Altra grande occasione per l'Inter: Darmian recupera e serve Correa che da buona posizione calcia alto.

81' - Dzeko punta De Ligt, che riesce ad anticiparlo.

80' - L'Inter butta un contropiede: Correa anticipa De Ligt, poi mette per Barella il cui tocco per Vidal è vanificato dal pessimo controllo del cileno.

78' - Vidal e Gagliardini rilevano Brozovic e Calhanoglu.

76' - Ammonizione anche per Calhanoglu per fallo ancora su Dybala. Prima, grande numero di Barella tra tre bianconeri.

75' - Perisic trattiene Dybala, Irrati estrae il giallo

74' - Palo di Zakaria! Grande affondo dell'elvetico il cui tiro, grazie anche ad un tocco di Handanovic, viene fermato dal legno.

73' - Ecco i cambi: Morata lascia il posto a Kean, De Sciglio rileva Alex Sandro.

72' - Allegri si prepara a mischiare le carte, pronti a entrare Kean e De Sciglio.

70' - Rimangono a terra D'Ambrosio e Morata, chiesto l'intervento dei medici.

68' - Cuadrado mette in mezzo per Morata un pallone già abbondantemente uscito. Disattenzione di Bastoni.

66' - Momenti simil lotta greco-romana tra Bastoni e Zakaria, Irrati fischia fallo contro il nerazzurro.

64' - Bravo Brozovic a prendere fallo da Vlahovic e liberare l'area da una situazione scabrosa.

63' - Gran girata di Vlahovic in area ma poi il serbo apre troppo la conclusione mandando a lato.

61' - Dzeko perde sangue dopo lo scontro con Chiellini, Irrati lo invita a uscire.

60' - Sbracciano Chiellini e Dzeko, Irrati dà punizione alla Juve. Senza esito.

59' - Inzaghi opera i primi cambi: fuori Lautaro e Dumfries, dentro Correa e Darmian.

58' - Dybala regala un numero in area, Perisic con una grande diagonale spazza l'area.

55' - Irrati ritarda la ripresa, c'è un check sul punto del fallo di Bastoni. Ma alla fine batte Dybala, respinge la barriera.

54' - Spallata di Bastoni su Zakaria, Irrati fischia punizione al limite dell'area.

52' - Erroraccio in disimpegno tra Handanovic e Skriniar, Dybala prova la conclusione di fino ma Brozovic salva.

50' - Prova di controbalzo Dybala da fuori, pallone a lato.

49' - Fallo di Dzeko, punizione per la Juve. Il bosniaco protesta.

48' - Errore di Vlahovic dopo gran numero di Cuadrado su Perisic, libera la difesa.

47' - Errore di Chiellini e recupero di Barella, che serve Dumfries il cui cross è respinto.

-----

22.03 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

22.02 - Squadre che tornano in campo per la ripresa. Rettifica sugli ammoniti: giallo per Cuadrado, non per Alex Sandro.