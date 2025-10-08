Non è un mistero che su Pio Esposito, la scorsa estate, ci fossero tantissime squadre. Molte le richieste di prestito, tutte respinte al mittente, e nel caso del Napoli anche una proposta a titolo definitivo che ha fatto la stessa fine.

Alla lista si aggiunge la Lazio che, secondo Il Messaggero, l'estate scorsa aveva già valutato i possibili sostituti di Castellanos mettendo nel mirino Raspadori, Oyarzabal e proprio Pio Esposito.