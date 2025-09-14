Dagli studi di Sky Sport si comincia a tracciare un primo bilancio dopo le prime tre giornate di campionato. Gli opinionisti presenti in studio tracciano la loro griglia di partenza.

Giuseppe Bergomi è sicuro: "Non mi serve la terza giornata, lo avrei detto anche dopo la seconda o dopo la prima. Napoli e Juventus sono davanti a tutte, ma il Napoli è davvero fortissimo. Gli ultimi colpi di mercato del Milan, uniti al fatto che gioca una sola partita a settimana, mi fanno collocare i rossoneri in seconda fascia. Dietro metto Roma e Inter, sullo stesso livello".

Più prudente la lettura di Paolo Di Canio, che intravede margini di crescita per i nerazzurri: “L’Inter si riprenderà, ma ci saranno dei confronti interni. Ritorna Calhanoglu a questo livello, però Barella è in calo. Qualcosa accadrà anche nelle scelte, come si è visto ieri quando Chivu ha cambiato: potranno essere decisioni impopolari, ma servono per dare una scossa”.