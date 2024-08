IL TABELLINO

Marcatori: 3' aut. Djimsiti (A), 9' Barella (I), 48' e 56' Thuram (I)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (30 Carlos Augusto 61'); 36 Darmian, 23 Barella (16 Frattesi 79'), 20 Calhanoglu (21 Asllani 61'), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram (99 Taremi 79'), 10 Lautaro (8 Arnautovic 83'). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 31 Bisseck. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 15 De Roon, 19 Djimsiti, 22 Ruggeri; 16 Bellanova (2 Toloi 58'), 8 Pasalic, 13 Ederson, 77 Zappacosta (27 Palestra 79'); 24 Samardzic (17 De Ketelaere 79'), 44 Brescianini; 32 Retegui. A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 5 Godfrey, 7 Cuadrado, 11 Lookman, 25 Cassa, 43 Riccio, 46 Manzoni, 48 Vlahovic, 49 Del Lungo. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ammoniti: De Roon (A), Retegui (A) Recupero: 3' - 4'.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Imperiale, Colarossi. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Marini. Assistente VAR: Doveri.

Rivivi il live

94' - E' FINITA! Una grande Inter domina in campo e travolge 4-0 l'Atalanta: doppietta di Thuram, che genera anche il primo autogol di Djimsiti, e rete di Barella.

93' - Arnautovic davanti la porta tenta ancora un assist per Frattesi, chiuso anche stavolta.

89' - Taremi va via bene in contropiede, serve Arnautovic nel corridoio ma l'austriaco a tu per tu con Carnesecchi anziché tirare tenta un nuovo assist per Taremi che viene però chiuso in corner. Dal susseguente angolo Arnautovic sbaglia a pochi passi dalla porta.

83' - Ultimo cambio Inter: esce Lautaro, entra Arnautovic.

82' - Dimarco in gol servito da un tiro sbagliato di Frattesi, ma gol annullato per fuorigioco.

79' - Esce tra gli applausi convinti un grande Thuram ed entra Taremi, esce anche Barella (applaudito anche lui), dentro Frattesi.

Nell'Atalanta fuori Samardzic e Zappacosta, dentro Palestra e De Ketelaere.

77' - Azione insistita dell'Inter, Dimarco da sinistra serve Thuram che la serve a Barella che a sua volta non tira ma serve Asllani che colpisce un difensore.

75' - Lob dell'Atalanta per Samardzic, Pavard lo anticipa sfiorando quasi la sua porta.

71' - Cooling break.

70' - Ci prova Retegui di sinistro, palla in fallo laterale.

68' - Thuram quasi genera il quinto gol andando al cross da sinistra, Pasalic devia davanti la porta e mette in angolo sfiorando l'autogol, ma era fallo dello stesso Thuram nell'azione precedente.

67' - Lancio lungo per Lautaro che controlla ma calcia male: regolare la posizione al momento del cross.

63' - Prova l'Atalanta a reagire con Pasalic, tiro alto.

61' - Asllani per Calhanoglu e Carlos Augusto per Bastoni.

57' - Toloi per Bellanova nel'Atalanta.

Lo stavamo dicendo: Inter padrona del campo, il lungo pressing si concretizza nel 4-0: angolo di Calhanoglu, Thuram svirgola, riprende palla Calhanoglu che la rimette dentro e ancora di punta Thuram anticipa tutti e fa 4-0!

56' - GOOOLLLL!!! ANCORA THUUURAAAMMMM!!!

55' - Stavolta è Thuram a ricevere in area e a controllare, il tentativo di tiro è deviato in corner. Ma Inter nuovamente padrona del campo.

54' - Barella controlla una respinta di Zappacosta fuori area e tira di destro al volo, sfera di poco a lato.

53' - Ammonito Retegui per fallo su Acerbi da tergo.

51' - Dimarco se ne va sulla sinistra, cross sul secondo palo per Lautaro, tiro al volo troppo schiacciato e la palla esce di poco. Applausi da San Siro.

47' - GOOOLLL!!! THUURRAAMMM!!! Rimessa laterale, la palla stagna in area e Thuram di punta anticipa tutti i difensori dell'Atalanta beffando Carnesecchi!!

46' - Passano solop venti secondi: Thuram lancia in profondità Mkhitaryan che si presenta a tu per tu con Carnesecchi ma manda a lato di poco.

46' - Si ricomincia senza cambi, in campo gli stessi 22 del primo tempo.

-----------------------------------------------------------------

Termina 2-0 il primo tempo di Inter-Atalanta: partono bene i nerazzurri di Inzaghi che nei primi minuti mettono sotto l'Atalanta con un gioco rapido e produttivo e al 3' già la sbloccano con un cross di Thuram deviato alle spalle del proprio portiere da Djimsiti. Gol che chiude un'azione spettacolare tutta di prima. Passano solo sette minuti e Barella con un gran sinistro al volo raddoppia. L'Atalanta si vede per la prima volta solo al 15' con Zappacosta che impegna Sommer, poi Retegui sbaglia tutto. Break di Thuram al 27' che se ne va in contropiede, ignora Mkhitaryan tutto solo sul secondo palo e di sinistro colpisce il legno. Primo tempo in totale controllo nerazzurro

45'+3 - Finisce qui il primo tempo. Inter all'intervallo in vantaggio di due reti a zero.

45' - Tre minuti di recupero.

45' - De Roon trattiene Thuram poi si butta a terra fingendo un colpo dall'attaccante: giallo per lui.

39' - Cross a centro area per Samardzic che arriva di corsa e di sinistro di prima la devia a fil di palo.

29' - Djimsiti duro da tergo su Lautaro che resta a terra dolorante, l'arbitro interrompe il gioco dopo qualche secondo di attesa facendo arrabbiare il Toro.

27' - Thuram se ne va in contropiede sulla destra, dall'altra parte c'è Mkhitaryan ma non lo serve, tentativo col sinistro deviato da un difensore sul palo, poi Carnesecchi fa suo il pallone.

26' - Si ricomincia a giocare.

25' - Cooling break.

24' - Retegui in area riceve palla spalle alla porta, si gira e calcia bene, palla di poco alta. Comincia a svegliarsi l'Atalanta.

21' - Cross per Brescianini che a centro area tenta un colpo di testa, debole per Sommer che para senza problemi.

15' - Pericolosissima l'Atalanta: Zappacosta si accentra e calcia col destro, bella parata di Sommer poi sottoporta Retegui da due passi tira alto.

10' - GGGOOOLLL!!! BAREEELLLAAA!!! Gran tiro al volo di sinistro che si infila nell'angolo opposto!

8' - Calcio di punizione per l'Inter: Dimarco tocca di tacco per Calhanoglu che fa partire un bolide sul quale Carnesecchi si oppone coi pugni.

Il gol: bella azione dell'Inter tutta di prima, Mkhitaryan apre a Thuram sulla destra, cross dentro deviato da Djimsiti che spiazza Carnesecchi con la palla che si insacca.

3' - GOOOOLLLL DELL'INTEEERRRR!!! MARCUUSSS THUUURRAAMMM!!

2' - Dimarco da sinistra crossa per Darmian che incespica sul pallone e perde una buona occasione.

20.45 - Si parte! Primo pallone dell'Atalanta.

20.44 - Sentito minuto di raccoglimento in ricordo di Sven Goran Eriksson.

20.42 - Squadre in campo per l'inno della serie A.

20.35 - Squadre rientrate, tra poco si comincia!

20.28 - Lautaro premiato con il premio 'Paolo Rossi' quale capocannoniere dello scorso campionato.

20.15 - Cominciano i cori per i calciatori, Calhanoglu il più gettonato.

20.09 - A seguire anche l'Atalanta accolta dai fischi dei tifosi di casa.

20.08 - Entra in campo l'Inter per il suo riscaldamento tra l'entusiasmo dello stadio.

19.57 - In campo entrano i portieri dell'Atalanta per iniziare il riscaldamento.

Terza giornata di serie A Enilive, seconda consecutiva a San Siro: l'Inter torna in campo contro l'Atalanta per bissare il successo contro il Lecce e proseguire la rincorsa al primo posto. Formazione senza sorprese, in avanti Lautaro fa coppia con Thuram. Ecco le scelte dei due allenatori.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 15 De Roon, 19 Djimsiti, 22 Ruggeri; 16 Bellanova, 8 Pasalic, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 24 Samardzic, 44 Brescianini; 32 Retegui.

A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 5 Godfrey, 7 Cuadrado, 11 Lookman, 17 De Ketelaere, 25 Cassa, 27 Palestra, 43 Riccio, 46 Manzoni, 48 Vlahovic, 49 Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Marchetti.

Assistenti: Imperiale, Colarossi.

Quarto ufficiale: Sacchi.

VAR: Marini. Assistente VAR: Doveri.