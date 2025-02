"Fino ad oggi, nella nostra stagione, domani è la gara più importante", ha detto Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per il ritorno di play off di Champions League in casa del PSV Eindhoven, match che la Juventus affronterà sull'onda dell'entusiasmo che la vittoria contro l'Inter ha generato. "Vogliamo continuare questo tipo di partita. Dobbiamo fare una partita completa, abbiamo visto che loro sono una squadra di altissimo livello, alzarlo al massimo su tutti gli aspetti del gioco, anche fisico e mentale, per conquistare questo passaggio agli ottavi di finale" ha continuato l'allenatore dei bianconeri che poi torna proprio sul successo di campionato ottenuto contro i campioni d'Italia la scorsa domenica.

Come sta la squadra?

"Dopo l'Inter preparare una partita di questo livello non è difficile, è di altissimo livello, l'importanza della partita la sappiamo bene, la cosa più importante è venire da una vittoria. Veniamo da una partita importante e domani sicuramente pronti per fare una grande partita, completa, su tutti gli aspetti per meritare gli ottavi".

Non confermarsi sarebbe un gravissimo errore?

"Di sicuro questa squadra non ha mai sbagliato l'impegno, l'atteggiamento, la voglia di fare. La squadra non ha mai sbagliato in questo, e sono convinto che sarà così fino all'ultimo giorno. Ci sono ragazzi che lavorano seriamente, al massimo, dal primo giorno di ritiro, veniamo da una partita fatta molto bene soprattutto nel secondo tempo con l'Inter. Domani avversaria forte, gioca in casa, nei primi 95 minuti siamo stati superiori e abbiamo meritato il risultato. Domani uguale: serve meritare, facendo le cose giuste, con la palla e senza palla, interpretando bene tutti i momenti della partita".